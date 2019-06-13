"Зеленский приведет Украину к катастрофе" - депутат Рады

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" рассказал о "профессиональной катастрофе", которая произойдет из-за правления Зеленского. Народный избранник обвинил президента в разрыве дипломатических и торговых отношений с Западом и Востоком.



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"То, что сейчас происходит - это полная профессиональная катастрофа. Мы идем к тупику. Нам нельзя разрывать все отношения, иначе мы рискуем остаться полностью изолированными", - пояснил Рабинович.

По его мнению, Украина должна налаживать отношения со всеми странами, которые предлагают стране выгодное сотрудничество. Рабинович считает, что Украина должна стать "восточноевропейской Швейцарией".

Также депутат заявил, что жесткая реакция Зеленского на обострение конфликта на востоке страны говорит о том, что президент отказался от своих предвыборных обещаний сразу после избрания.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение директора аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, который утверждал, что Владимир Зеленский "будет работать президентом" у Юлии Тимошенко.

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