В Приштине, столице частично признанного государства Косово, торжественно открыли бюст экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт.
82-летняя американка лично приняла участие в церемонии открытия памятника.
Согласно предоставленной церемонии, в Приштину также прибыли бывший президент США Билл Клинтон и экс-генерал армии США Уэсли Кларк.
Напомним, что именно Мадлен Олбрайт в 1999-м году приняла решение о военной интервенции объединенных сил стран Североатлантического альянса в Югославию и бомбардировках Белграда.
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