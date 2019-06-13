Дипломатические отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки деградируют.
Об этом в интервью телекомпании "Мир" заявил действующей президент РФ Владимир Путин.
Российско-американские отношения "становятся все хуже и хуже", уверен глава государства.
Например, указал Владимир Путин, за последние несколько лет Вашингтон ввел в отношении Москвы несколько десятков санкций и торговых ограничений.
Действующий президент Российской Федерации также выразил надежду, что после саммита "Большой двадцатки" РФ и США смогут достигнуть конструктивных решений для созданий условий сотрудничества в экономике.
Российская сторона же рассчитывает, указал Путин, что "здравый смысл в конце концов восторжествует".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент России поделился своим мнением о Владимире Зеленском.
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