Путин: отношения РФ и США становятся все хуже и хуже

Дипломатические отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки деградируют.



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Об этом в интервью телекомпании "Мир" заявил действующей президент РФ Владимир Путин.

Российско-американские отношения "становятся все хуже и хуже", уверен глава государства.

Например, указал Владимир Путин, за последние несколько лет Вашингтон ввел в отношении Москвы несколько десятков санкций и торговых ограничений.

Действующий президент Российской Федерации также выразил надежду, что после саммита "Большой двадцатки" РФ и США смогут достигнуть конструктивных решений для созданий условий сотрудничества в экономике.

Российская сторона же рассчитывает, указал Путин, что "здравый смысл в конце концов восторжествует".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент России поделился своим мнением о Владимире Зеленском.

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