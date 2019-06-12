МИД Венесуэлы объявил о скором визите Мадуро в Россию

Министерство иностранных дел Венесуэлы объявило о скором визите президента республики Николаса Мадуро в Россию.



Путин в разговоре с Мадуро выразил поддержку законным властям Венесуэлы / Новости от 24.01.2019 19:59

"Скоро мы увидим президента Николаса Мадуро в России, подписывающим новые соглашения на благо народа", - сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице венесуэльского ведомства в Twitter.

По словам главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, Москва внесла большой вклад в сохранение мира в Боливарианской Республике. Он также принял участие в праздновании Дня России в российском посольстве в Каракасе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский лидер Владимир Путин назвал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо симпатичным человеком. Об этом он рассказал в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

Президент добавил, что избранная Гуайдо практика прихода к власти находится вне правового поля.

"Если мы в практику введем такой способ прихода к власти - человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед господом объявил себя главой государства - это нормально ли? Нет! Тогда это хаос будет во всем мире", - считает глава государства.

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