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Зеленский не готов установить мир в Донбассе - Медведчук

Мир » Бывший СССР » Украина print

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук уверен в том, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится разрешить конфликт в Донбассе мирным путем. 


Зеленский впервые как президент посетил Донбасс / Новости от 28.05.2019 03:04

"Зеленский не готов признать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию, не намерен вести прямые переговоры с Россией. Поэтому я пока не нахожу ни одного аргумента, который бы свидетельствовал, что он со своей командой реально хочет мира", - написал политик на своей странице в Twitter. 

Напомним, что соглашения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе предусматривает не только прекращение огня, амнистию и отвод вооружений, но и проведение конституционной реформы на Украине. В результате отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны получить особый статус. Киев отказывается выполнять политические пункты соглашения, поскольку до сих пор не решены некоторые вопросы безопасности. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус предложил поставлять российский газ на Украину через частную компанию. Он отметил, что Зеленский никогда не обещал снижения тарифов, а лишь говорил о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развития экспорта.

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Темы россия украина донбасс зеленский медведчук переговоры
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