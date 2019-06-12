Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук уверен в том, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится разрешить конфликт в Донбассе мирным путем.
"Зеленский не готов признать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию, не намерен вести прямые переговоры с Россией. Поэтому я пока не нахожу ни одного аргумента, который бы свидетельствовал, что он со своей командой реально хочет мира", - написал политик на своей странице в Twitter.
Напомним, что соглашения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе предусматривает не только прекращение огня, амнистию и отвод вооружений, но и проведение конституционной реформы на Украине. В результате отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны получить особый статус. Киев отказывается выполнять политические пункты соглашения, поскольку до сих пор не решены некоторые вопросы безопасности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус предложил поставлять российский газ на Украину через частную компанию. Он отметил, что Зеленский никогда не обещал снижения тарифов, а лишь говорил о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развития экспорта.
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