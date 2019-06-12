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Генпрокурор Украины: Зеленский не имеет права меня увольнять

Мир » Бывший СССР » Украина print

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал представление на его увольнение, внесенное президентом Владимиром Зеленским в Верховную раду, незаконным. 


Зеленский добивается увольнения Луценко с поста генпрокурора Украины

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады", - сказал он в интервью украинскому изданию "theБабель".

Генпрокурор уверен, что депутаты Рады не поддержат его увольнение. По словам Луценко, он не покинет свою должность до выборов в парламент. Как только Рада сформирует новые органы власти, он уйдет в отставку по собственному желанию. 

Ранее Зеленский внес в украинский парламент представление на увольнение Луценко, об этом сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

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Темы рада украина луценко зеленский увольнение генпрокурор
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