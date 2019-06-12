В Судане группа офицеров предприняла неудачную попытку военного переворота против Военного совета. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники.
По информации журналистов, в неудавшемся путче принимали участие около 70 офицеров, все они сейчас арестованы. В отношении них проводится расследование. Большая часть этих офицеров - исламисты, которые остались верны бывшему правительству страны.
Напомним, в апреле после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации армия Судана свергла президента страны Омара аль-Башира, который находился у власти около 30 лет.
Армия распустила парламент и приостановила действие конституции. Оппозиция Судана призвала сформировать гражданское правительство. Стороны на протяжении двух месяцев пытались прийти к соглашению, однако до сих пор не договорились.
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