СМИ сообщают о неудачной попытке нового военного переворота в Судане

В Судане группа офицеров предприняла неудачную попытку военного переворота против Военного совета. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники.



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По информации журналистов, в неудавшемся путче принимали участие около 70 офицеров, все они сейчас арестованы. В отношении них проводится расследование. Большая часть этих офицеров - исламисты, которые остались верны бывшему правительству страны.

Напомним, в апреле после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации армия Судана свергла президента страны Омара аль-Башира, который находился у власти около 30 лет.

Армия распустила парламент и приостановила действие конституции. Оппозиция Судана призвала сформировать гражданское правительство. Стороны на протяжении двух месяцев пытались прийти к соглашению, однако до сих пор не договорились.