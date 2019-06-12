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Климкин пригрозил отказаться от "вежливых жестов" после возвращения России в ПАСЕ

Мир » Бывший СССР » Украина print

Украина будет придерживаться прагматического подхода в работе с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) в том случае, если в эту организацию вернется Россия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 


Профильный комитет ПАСЕ пригласил Россию на июньскую сессию / Новости от 04.06.2019 07:40

"Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя", - сказал он в интервью изданию "Европейская правда". 

Министр добавил, что Киев не поддерживает шаги, которые "не имеют ничего общего с защитой прав человека, а служат прикрытием политических интересов". По словам дипломата, послабление Европейского союза в отношении России скажется и на Минском переговорном процессе. 

"И именно это я имел в виду, когда говорил, что наши международные партнеры, в случае возврата РФ в ПАСЕ, будут нести долю ответственности за деградацию "Минска", - пояснил Климкин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно проекту резолюции регламентного комитета ПАСЕ, Россия получит возможность участия в июньской сессии. Для этого Москве необходимо подготовить документы, подтверждающие участие в заседании. 

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