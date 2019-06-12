В МИД России пока не знают о формате встречи Путина и Трампа в Японии

Белый дом не направил Москве четких и ясных предложений о возможности и формате встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Японии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



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"Впечатление такое, что американская сторона сама пока для себя не определилась с предпочтительным форматом, нужно ли это делать с участием членов делегаций, в какой день и так далее", - сказал он в интервью агентству РИА "Новости".

Рябков добавил, что Москва ожидает от американской стороны "соответствующих импульсов". Если конкретики по этому вопросу не будет, то встреча Путина и Трампа состоится только "на ногах".

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что идея двусторонней встречи "висит в воздухе". В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность ее проведения.