Белый дом не направил Москве четких и ясных предложений о возможности и формате встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Японии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Впечатление такое, что американская сторона сама пока для себя не определилась с предпочтительным форматом, нужно ли это делать с участием членов делегаций, в какой день и так далее", - сказал он в интервью агентству РИА "Новости".
Рябков добавил, что Москва ожидает от американской стороны "соответствующих импульсов". Если конкретики по этому вопросу не будет, то встреча Путина и Трампа состоится только "на ногах".
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что идея двусторонней встречи "висит в воздухе". В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность ее проведения.
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