Тимошенко заявила о "плачевном состоянии экономики Украины"

Экономика Украины находится в плачевном состоянии, ситуация ухудшается с каждым днем. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.



"МВФ превращает Украину в отсталую страну\"

По ее словам, украинский Национальный банк печатает больше денег, чтобы восполнять недостаток средств от налоговых сборов. Такой способ пополнения бюджета страны говорит о стагнации и падении экономики.

Серьезный проблемой остается огромный долг Украины перед Международным валютным фондом, считает Тимошенко.

"В сентябре у нас наступает пиковый объем возвращения внешнего долга - 2 миллиарда долларов. Это более 50 миллиардов гривен. Эту ситуацию никто не хочет решать из-за досрочных выборов в Раду", - сказала она.

Политик добавила, что тяжелая ситуация складывается и в других сферах. Здравоохранение страдает от недостаточного финансирования, а граждане Украины массово покидают родину.