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Тимошенко заявила о "плачевном состоянии экономики Украины"

Мир » Бывший СССР » Украина print

Экономика Украины находится в плачевном состоянии, ситуация ухудшается с каждым днем. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.


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По ее словам, украинский Национальный банк печатает больше денег, чтобы восполнять недостаток средств от налоговых сборов. Такой способ пополнения бюджета страны говорит о стагнации и падении экономики. 

Серьезный проблемой остается огромный долг Украины перед Международным валютным фондом, считает Тимошенко. 

"В сентябре у нас наступает пиковый объем возвращения внешнего долга - 2 миллиарда долларов. Это более 50 миллиардов гривен. Эту ситуацию никто не хочет решать из-за досрочных выборов в Раду", - сказала она. 

Политик добавила, что тяжелая ситуация складывается и в других сферах. Здравоохранение страдает от недостаточного финансирования, а граждане Украины массово покидают родину. 

 

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Темы долг украина тимошенко экономика
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