Экономика Украины находится в плачевном состоянии, ситуация ухудшается с каждым днем. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
По ее словам, украинский Национальный банк печатает больше денег, чтобы восполнять недостаток средств от налоговых сборов. Такой способ пополнения бюджета страны говорит о стагнации и падении экономики.
Серьезный проблемой остается огромный долг Украины перед Международным валютным фондом, считает Тимошенко.
"В сентябре у нас наступает пиковый объем возвращения внешнего долга - 2 миллиарда долларов. Это более 50 миллиардов гривен. Эту ситуацию никто не хочет решать из-за досрочных выборов в Раду", - сказала она.
Политик добавила, что тяжелая ситуация складывается и в других сферах. Здравоохранение страдает от недостаточного финансирования, а граждане Украины массово покидают родину.
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