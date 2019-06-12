Киев предложил поставлять российский газ на Украину через частную компанию

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус предложил поставлять российский газ на Украину через частную компанию. Он отметил, что сейчас десятки украинских торговых компаний импортируют газ из России.



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"Если Бойко и Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор", - сказал он в интервью телеканалу "112.Украина".

Герус добавил, что "Газпром" хочет "лишь высокую цену на газ", российскую компанию не интересует власть или определенный президент на Украине. В свою очередь Киев намерен добиваться максимально низкой цены, поскольку речь идет об интересах государства.

По словам представителя президента, Зеленский никогда не обещал снижения тарифов, а лишь говорил о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развития экспорта.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Он шутил о том, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал", - пояснил Герус.

Напомним, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности обсуждать с Украиной договор о прямых поставках газа со скидкой 25%. Он уточнил, что речь идет о "прямом контракте" российской компании с украинской компанией-оператором. В "Нафтогазе" посчитали, что европейский газ дешевле обещанного российского.

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