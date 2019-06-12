Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании различных объектов на территории России. Об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
"Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Россией. Мы наблюдаем, как целенаправленно россияне развлекаются, "минируя" объекты на территории Украины", - сказал он в интервью телеканалу "112.Украина".
Депутат добавил, что "некоторые украинцы отвечают той же монетой". "Когда вы слышите о том, что "минируются" какие-то вокзалы, метро в России, иногда это бывают российские граждане, иногда - украинские", - пояснил Геращенко.
Напомним, в России каждый год отмечаются массовые сообщения о минированиях. Пик таких звонков пришелся на 2017 год. С января 2019 года подобные случаи также участились. В июне сообщалось о проверке 16 объектов в Москве в связи с поступившими сообщениями об угрозе минирования. Максимальное наказание за телефонный терроризм в России достигает до десяти лет лишения свободы.
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