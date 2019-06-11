Литва передала Украине снятые с вооружения патроны к советским пулеметам

Литва передала Украине снятые с вооружения и неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию советского производства.



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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

В литовском оборонном ведомстве отметили, что речь идет об одном миллионе патронов общей стоимостью в 256 тысяч евро.

В Вильнюсе отметили, что патроны к автоматам и пулеметам, произведенным в СССР, Литве не нужны — постсоветская республика больше не пользуется данным видом стрелкового оружия.

Отметим, что передача патронов осуществлена в соответствии с двусторонним договором Литвы и Украины о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военнослужащих к участию в совместных международных операциях с Североатлантическим альянсом и Европейским союзом.

Напомним, что в рамках военного сотрудничества с Незалежной Литва самой первой из стран НАТО в 2014 призналась об осуществлении поставок вооружения Киеву. Тогда, что примечательно, Вильнюс не стал уточнять, о каком именно оружии идет речь.

Позже, отметим, украинская власть сообщила, что Литва передала тогда Украине летальное оружие советского производства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Литвы Даля Грибаускайте обещала главе Украины Петру Порошенко военную помощь и содействие во вступлении в Североатлантический альянс.

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