Литва передала Украине снятые с вооружения и неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию советского производства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.
В литовском оборонном ведомстве отметили, что речь идет об одном миллионе патронов общей стоимостью в 256 тысяч евро.
В Вильнюсе отметили, что патроны к автоматам и пулеметам, произведенным в СССР, Литве не нужны — постсоветская республика больше не пользуется данным видом стрелкового оружия.
Отметим, что передача патронов осуществлена в соответствии с двусторонним договором Литвы и Украины о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военнослужащих к участию в совместных международных операциях с Североатлантическим альянсом и Европейским союзом.
Напомним, что в рамках военного сотрудничества с Незалежной Литва самой первой из стран НАТО в 2014 призналась об осуществлении поставок вооружения Киеву. Тогда, что примечательно, Вильнюс не стал уточнять, о каком именно оружии идет речь.
Позже, отметим, украинская власть сообщила, что Литва передала тогда Украине летальное оружие советского производства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Литвы Даля Грибаускайте обещала главе Украины Петру Порошенко военную помощь и содействие во вступлении в Североатлантический альянс.
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