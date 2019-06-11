Глава МИД Швеции сравнила отношения Стокгольма и Москвы с танго

Дипломатические отношения Стокгольма с Москвой напоминают танго.



Удар по политике Ес, или будет ли Швеция в Нато?

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем.

Стокгольм, указала специалист, собирается продолжать поддерживать санкции и торговые ограничения Соединенных Штатов Америки и стран Европейского союза в отношении Российской Федерации. Но в то же время, отметила Маргот Валльстрем, Швеция пытается сохранить контакты с Россией.

Двусторонние дипломатические отношения, делится мнением глава МИД Швеции, "это как танцевать танго". Маргот Валльстрем признала, что не знает, как танцуют этот танец.

Глава шведского внешнеполитического ведомства поделилась своей уверенностью в том, что танец России и Швеции "драматичен".

Также Маргот Валльстрем отметила, что на сегодняшний день между жителями двух государств существует огромное количество разнообразных контактов. Речь идет, отметила глава МИД Швеции, например, и о представителях науки, и о различных организациях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что европейская исследовательская организация European Values назвала Швецию "активно противостоящей" России страной.

Читайте также:

Как Швеция зазналась и была за это наказана.