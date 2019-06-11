Администрация президента сняла ограничения на наступательные операции США в киберсфере. Об этом заявил советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме финансовых менеджеров в Вашингтоне.
По его словам, некая структура, раскрывать которую он не стал, пытается вмешиваться в ход американских выборов. Наступательная кампания США должна перечеркнуть все эти усилия и уничтожить потенциал структуры.
"Наш ответ не должен быть полностью симметричным. Иными словами, наш ответ на усилия противников в киберпространстве с целью срыва американских выборов не должен быть лишь в киберпространстве", - пояснил Болтон.
Он добавил, что хакерские атаки на американские компьютерные системы проводят не только Россия и Китай, но и другие страны. Но всем этим угрозам США могут дать достойный ответ, развернув активные наступательные операции, считает советник.
"Цель - сказать России и любому другому, кто ведет кибероперации против нас: "Вы заплатите цену, если мы узнаем, что это делаете вы. И мы будем заставлять вас платить, пока вы не поймете суть дела - что это того не стоит", - добавил представитель Белого дома.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что госсекретать США Майк Помпео и министр обороны Японии Такеси Ивая договорились приравнять некоторые кибератаки к вооруженным нападениям.
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