Лукашенко пригрозил белорусским синоптикам увольнением за неточный прогноз погоды

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил синоптикам увольнением из-за неточных прогнозов погоды.



Лукашенко насмешили рассуждения о присоединении Белоруссии к России / Новости от 10.10.2018 20:18

Об этом глава постсоветской республики заявил в ходе согласования местных органов власти, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Рассуждая о состоянии сельского хозяйства в современной Белоруссии, действующий президент страны подверг критике работу Гидрометцентра. Александр Лукашенко отметил, что ведомство не справляется с возложенными на него обязанностями.

Глава государства заявил, что синоптиков "надо или разгонять, или приводить в чувства". В лучшем случае, указал Лукашенко, Гидрометцентр предоставляет точные на 50-70% сведения.

Белоруссии такой Гидрометцентр не нужен, отрезал глава постсоветской республики.

Александр Лукашенко признался, что ориентируется на прогноз погоды от белорусских военных. По мнению президента, военные синоптики дают "почти" на 100% верные прогнозы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко призвал Польшу к ответу в связи с размещением на ее территории баз Североатлантического альянса.

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