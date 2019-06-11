13 государств просят принять в ЕС Албанию и Северную Македонию

Тринадцать "новых" государств-членов Европейского союза выступили с инициативой ускорить процесс расширения экономического и политического объединения.



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Об этом сообщает брюссельский новостной портал EURACTIV.

Согласно предоставленной информации, сразу десять государств Восточной Европы и еще три Европы Западной — Австрия, Италия и Мальта — подготовили обращение к руководству Европейского союза с призывом в самое ближайшее время начать переговоры о вступлении в объединение Албании и Северной Македонии.

Вступление государств Западных Балкан в ЕС, считает инициативная группа, предупредит новый виток национальных и религиозных конфликтов в проблемном регионе, сообщает EURACTIV.

Отметим, что ряд "старых" членов Евросоюза — например, Франция и Нидерланды — выступает против вступления западных государств Балканского полуострова в ЕС.

Напомним, что в настоящее время реальными кандидатами на членство в Европейском союзе являются лишь государства Балканского полуострова и Турция. Прочие же страны, много раз отмечало руководство Евросоюза, не рассматриваются даже теоретически.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Евросоюз запретил Польше строить канал рядом с Калининградом, на побережье Балтийского моря.

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