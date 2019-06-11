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Додон отменил указ и. о. президента Филипа о роспуске парламента

Мир print

Президент Молдавии Игорь Додон отменил указ о роспуске парламента, который подписал и. о. президента страны Павел Филип. Ранее Филипа наделил полномочиями президента государственный Конституционный суд.


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Законный президент страны провел консультации с представителями парламентских фракций, на которых было установлено, что указ о роспуске парламента был подписан с нарушением существующей процедуры. Додон подчеркнул, что перед роспуском парламента Филип должен был провести переговоры с представителями фракций, чего он не сделал.

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Темы указ додон роспуск молдавия аннуляция парламент
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