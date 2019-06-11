Порошенко отрицает экономическую блокаду Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что никакой экономической блокады Донбасса не существует. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.



Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса / Новости от 06.06.2019 04:31

"Я скажу сейчас сенсационную фразу - никакой экономической блокады Донбасса не существует. Есть мое решение, за которое я несу ответственность", - заявил Порошенко.

Экс-президент пояснил, что принял это решение в связи с беспрецедентными событиями, которые произошли на востоке страны. В частности он имел в виду введение рублевой зоны и национализацию всех украинских предприятий на Донбассе.