Президент Молдавии Игорь Додон отменил декрет исполнявшего обязанности премьер-министра Павла Филипа о роспуске парламента. Об этом глава государства заявил во время заседания Высшего совета безопасности страны.
"Декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в парламент не соответствует конституционными нормам, поэтому сегодня я подписал указ об аннулировании этого декрета", - передает его слова агентство ТАСС.
Напомним, 8 июня поддерживающие президента социалисты договорились с проевропейским блоком ACUM и сформировали парламентское большинство. Спикером парламента были избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство возглавила Майя Санду.
Конституционный суд объявил эти решения незаконными и временно отстранил Додона от обязанностей президента, чтобы и.о. премьер-министра Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента. Глава государства назвал решение КС попыткой узурпации власти.
В интервью "Известия" Додон заявил, что он и его партия усилят внешнее и внутреннее давление на Конституционный суд. Президент не исключил организации уличных акций протеста, если "это будет нужно".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Игорь Додон назвал ситуацию в стране сложной, запутанной и близкой к взрыву.
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