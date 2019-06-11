Канада откажется от одноразового пластика в 2021 году - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в стране будет запрещено использование одноразовых пластиковых изделий в 2021 году. При этом, полный список запрещенных предметов еще не сформирован.



В Госдуме одобрили идею запретить посуду из пластика / Новости от 07.05.2019 12:23

На данный момент планируют запретить столовые приборы, ватные палочки, трубки и пакеты, которые изготовляются из пластика. Власти намерены ввести ответственность за переработку одноразовых пластиковых изделий для предприятий, которые занимаются их производством.