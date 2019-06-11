Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в стране будет запрещено использование одноразовых пластиковых изделий в 2021 году. При этом, полный список запрещенных предметов еще не сформирован.
На данный момент планируют запретить столовые приборы, ватные палочки, трубки и пакеты, которые изготовляются из пластика. Власти намерены ввести ответственность за переработку одноразовых пластиковых изделий для предприятий, которые занимаются их производством.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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