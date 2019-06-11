СМИ: посол США в России уйдет в отставку до конца года

Посол США в России Джон Хантсман может уйти в отставку до конца года, чтобы участвовать в выборах на пост губернатора Юты. Об этом сообщило американское издание The Atlantic,



В Москву прибыл новый посол США в России Джон Хантсман

В Государственном департаменте США подтвердили, что ознакомлены с публикациями в прессе относительно планов Джона Хантсмана, но как-либо комментировать эту информацию отказались, перенаправив запросы на пресс-службу Хантсмана.