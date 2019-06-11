Посол США в России Джон Хантсман может уйти в отставку до конца года, чтобы участвовать в выборах на пост губернатора Юты. Об этом сообщило американское издание The Atlantic,
В Государственном департаменте США подтвердили, что ознакомлены с публикациями в прессе относительно планов Джона Хантсмана, но как-либо комментировать эту информацию отказались, перенаправив запросы на пресс-службу Хантсмана.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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