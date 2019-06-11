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СМИ: посол США в России уйдет в отставку до конца года

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Посол США в России Джон Хантсман может уйти в отставку до конца года, чтобы участвовать в выборах на пост губернатора Юты. Об этом сообщило американское издание The Atlantic,


В Москву прибыл новый посол США в России Джон Хантсман

В Государственном департаменте США подтвердили, что ознакомлены с публикациями в прессе относительно планов Джона Хантсмана, но как-либо комментировать эту информацию отказались, перенаправив запросы на пресс-службу Хантсмана.

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Темы юта посол госдеп россия хантсман губернатор
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