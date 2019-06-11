В случае объявления дефолта Украина лишится помощи от своих международных партнеров.
Об этом в интервью радиостанции "Голос Америки" заявила глава Национального банка постсоветской республики Екатерина Рожкова.
Лишившись же своих международных партнеров, указала специалист, Украина усугубит свое и без того плачевное экономическое состояние.
Последние пять лет — с момента государственного переворота в 2014 году — Украина создавала репутацию государства, которое идет путем реформ и выстраивает рыночные отношения, указывает Екатерина Рожкова.
Инвестиции современной Украине тем самым, отметила глава Национального банка Незалежной, необходимы. Объявленный же дефолт, поясняет Рожкова, разрушит всю проделанную Киевом за предыдущие годы работу.
Напомним, что в конце мая текущего года украинский олигарх Игорь Коломойский призвал действующего президента страны Владимира Зеленского объявить в постсоветской республике дефолт и не отдавать набранные ранее Киевом долги.
В правительстве Украины недавно, отметим, заявили, что страна в текущем году потратит на погашение и обслуживание государственного долга почти половину — 40% — госбюджета.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Национальном банке Украины признали — очередные санкции либо торговые ограничения со стороны Российской Федерации дестабилизируют экономику страны.
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