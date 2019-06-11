Власти Нью-Йорка провели церемонию присвоения имени известного рэпера одной из улиц Бруклина. Речь идет об участке Сент-Джеймс Плейс между Фултон-стрит и Гейтс-авеню. Теперь улица носит имя Кристофера "The Notorious B.I.G" Уоллеса.
Фанаты рэп-исполнителя предложили назвать его именем улицу еще в 2013 году, но тогда городской совет не поддержал это предложений. Чиновники посчитали, что человек, который страдал от лишнего веса и был зависим от наркотических веществ будет не лучшим примером для молодежи района.
Однако недавно чиновники все же одобрили инициативу, чтобы сохранить историю Бруклина.
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