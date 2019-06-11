Нью-Йоркскую улицу назвали именем рэпера The Notorious B.I.G

Власти Нью-Йорка провели церемонию присвоения имени известного рэпера одной из улиц Бруклина. Речь идет об участке Сент-Джеймс Плейс между Фултон-стрит и Гейтс-авеню. Теперь улица носит имя Кристофера "The Notorious B.I.G" Уоллеса.



Умер рэпер Децл / Новости от 03.02.2019 08:21

Фанаты рэп-исполнителя предложили назвать его именем улицу еще в 2013 году, но тогда городской совет не поддержал это предложений. Чиновники посчитали, что человек, который страдал от лишнего веса и был зависим от наркотических веществ будет не лучшим примером для молодежи района.

Однако недавно чиновники все же одобрили инициативу, чтобы сохранить историю Бруклина.