Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавнюю трагедию в Нью-Йорке в социальной сети Twitter. Он выразил сожаление в связи с гибелью пилота вертолета, который врезался в небоскреб.
Также глава государства поблагодарил экстренные службы города за оперативную реакцию на происшествие и заявил, что окажет любую помощь городским властям при необходимости.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.