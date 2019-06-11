Трамп прокомментировал крушение вертолета в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавнюю трагедию в Нью-Йорке в социальной сети Twitter. Он выразил сожаление в связи с гибелью пилота вертолета, который врезался в небоскреб.



Вертолет врезался в небоскреб на Манхеттене / Новости от 10.06.2019 21:36

Также глава государства поблагодарил экстренные службы города за оперативную реакцию на происшествие и заявил, что окажет любую помощь городским властям при необходимости.