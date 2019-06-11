Имущество Петра Порошенко могут арестовать уже в июне

Заместитель главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче Андрей Портнов рассказал об уголовном производстве в отношении Петра Порошенко. Об этом бывший политик рассказал в эфире телеканала Newsone.



Порошенко похвастался достижением Украины и опозорился / Новости от 22.12.2018 12:19

По словам Портнова, на имущество экс-президента могут наложить арест уже в текущем месяце. На данный момент у специальной антикоррупционной прокуратуры есть только одно препятствие для этого - генеральный прокурор.