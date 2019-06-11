Заместитель главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче Андрей Портнов рассказал об уголовном производстве в отношении Петра Порошенко. Об этом бывший политик рассказал в эфире телеканала Newsone.
По словам Портнова, на имущество экс-президента могут наложить арест уже в текущем месяце. На данный момент у специальной антикоррупционной прокуратуры есть только одно препятствие для этого - генеральный прокурор.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.