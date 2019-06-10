Зеленский намерен уволить всех украинских губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский будет добиваться отставки всех глав областных администраций страны. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.



Зеленский заявил, что уволит генпрокурора Украины / Новости от 21.04.2019 22:20

"Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы. У нас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области", - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, сейчас кабинет министров Украины одобрил снятие с должностей 13 губернаторов, в отношении которых президент подписал проекты распоряжений об увольнении. К поиску новых губернаторов администрация Зеленского решила подключить международные HR-компании.

"Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно - чтобы у таких людей уже были идеи по их команде", - подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что большинство украинцев хотели бы видеть на посту премьер-министра страны лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами Киевского международного института социологии (КМИС).

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