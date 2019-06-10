Президент США Дональд Трамп заявил, что немедленно введет дополнительные пошлины на все китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не посетит саммит G20, который пройдет с 28 по 29 июня в Японии.
По словам американского лидера, Китай будет вынужден заключить торговое соглашение с США, потому что он "абсолютно опустошен".
"Компании покидают Китай и уходят в другие страны, в том числе в нашу, потому что они не хотят платить пошлины", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.
Трамп поручил начать процесс постепенного повышения пошлин на весь импорт из Китая, оценивающийся приблизительно в 300 миллиардов долларов. Министерство финансов Китая в свою очередь с 1 июня ввело повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Напомним, последний раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином по торговле завершился безрезультатно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп пригрозил Пекину, что ситуация с торговыми отношениями Китая и США только ухудшится, если в стране предпримут ответные меры на введение американских пошлин.
Он предупредил председателя КНР Си Цзиньпина, что страна "сильно пострадает", если не подпишет торговое соглашение, так как американским компаниям придется перевезти свои производства из Китая.
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