В Латвии обвинили в низкой рождаемости своего "восточного соседа"

В падении рождаемости в Латвии виноват "геополитический климат".
Об этом в ходе интервью радиостанции LSM заявила специалист Центрального статистического управления постсоветской республики Сигита Шульца.
По ее словам, "из окружающего пространства" каждый день доносится мысль о том, что отношения Латвии с восточным соседом — с Российской Федерацией — "все хуже и хуже". По телевизору, радио и в сети интернет, указала Сигита Шульца, говорят, например, о некоей гибридной войне или же учениях российских военных в Белоруссии.
"Тут три раза подумаешь — надо ребенка или подождем", — подытожила специалист.
Отметим, что, согласно официальным данным, за минувший год население Латвии сократилось на 14,4 тысяч человек. Основной же причиной депопуляции постсоветской республики эксперты считают низкую рождаемость.
В Центральном статическом управлении Латвии считают, что с 1990 года население страны уменьшилось с 2,7 до 1,95 миллионов человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Риге власти хотят покончить с Памятником освободителям города от немецко-фашистских захватчиков.
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