В Латвии обвинили в низкой рождаемости своего "восточного соседа"

Латвия обвинила Россию в своей низкой рождаемости

В падении рождаемости в Латвии виноват "геополитический климат".



Латвия построит стену от \"беженцев из России\"

Об этом в ходе интервью радиостанции LSM заявила специалист Центрального статистического управления постсоветской республики Сигита Шульца.

По ее словам, "из окружающего пространства" каждый день доносится мысль о том, что отношения Латвии с восточным соседом — с Российской Федерацией — "все хуже и хуже". По телевизору, радио и в сети интернет, указала Сигита Шульца, говорят, например, о некоей гибридной войне или же учениях российских военных в Белоруссии.

"Тут три раза подумаешь — надо ребенка или подождем", — подытожила специалист.

Отметим, что, согласно официальным данным, за минувший год население Латвии сократилось на 14,4 тысяч человек. Основной же причиной депопуляции постсоветской республики эксперты считают низкую рождаемость.

В Центральном статическом управлении Латвии считают, что с 1990 года население страны уменьшилось с 2,7 до 1,95 миллионов человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Риге власти хотят покончить с Памятником освободителям города от немецко-фашистских захватчиков.

Читайте также:

Что им от нас нужно, этим прибалтам?