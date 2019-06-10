Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко принял отставку главы Министерства внутренних дел Игоря Шуневича.
Об этом сообщает белорусское агентство новостей БелТА.
Средства массовой информации отмечают, что Шуневич передал главе государства свой рапорт об увольнении сегодня, 10 июня. Экс-глава МВД Белоруссии назвал свое решение "выверенным, правильным и своевременным".
Отметим, что пост главы Министерства внутренних дел постсоветской республики Игорь Шуневич занимал с мая 2012 года.
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