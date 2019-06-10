Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой для Североатлантического альянса.
"Совершенно точно, что сегодня мы сталкиваемся с самой непредвиденной ситуацией в сфере безопасности на много лет. Это все более агрессивная политика России, киберугроза, гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - сказал он в интервью сербской газете "Политика".
По словам главы НАТО, альянс проводит самую крупную корректировку коллективной обороны со времен холодной войны. Столтенберг подчеркнул, что организация "вызывает интерес и является позитивной силой к устойчивому международному порядку", а расширение НАТО показывает, насколько успешным является этот союз.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Североатлантическом Альянсе признали необходимость и законность бомбардировок Югославии без санкции Совета Безопасности ООН.
Отмечается, что начало операции "Союзная сила" в марте 1999 года было продиктовано необходимостью предотвращения гуманитарной катастрофы, которая разворачивалась в Косово.
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