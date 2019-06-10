CNN: тень Второй мировой войны еще нависает над внешней политикой России

Огромные жертвы советского народа во время Второй мировой войны позволяют России претендовать на моральное превосходство в современных делах. Такое мнение в авторской статье для американского телеканала СNN высказал эксперт Натан Ходж.



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Он подчеркивает, что Вторая мировая война потребовала от России ужасных жертв - около 25 миллионов солдат и мирных жителей. Это больше, чем потери любой другой страны. Поэтому и война против нацистской Германии, по мнению Москвы, была окончательно завершена после взятия Берлина Красной Армией, указывает Ходж.

"Почитание погибших на войне людей возведено в России до статуса, близкого к светской религии, особенно после развала Советского Союза. Однако прошлое не является прошлым для России. Длинная тень Второй мировой войны все еще нависает над российской внешней политикой", - пишет эксперт.

Американский журналист считает, что комментарии Путина по поводу юбилея высадки союзников в Нормандии, а также заявления про "героизацию нацизма" на Украине и в Прибалтике - "известный российский прием, и он по-прежнему используется, несмотря на тот факт, что на Украине только что был избран президент, еврей по национальности".

"Для Кремля страдания советского народа во время Второй мировой войны - это мегафон, заглушающий все остальные аргументы", - заключает в своей статье Ходж.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Владимира Путина, пересмотр итогов Второй мировой войны означает "вскрытие ящика Пандоры".

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