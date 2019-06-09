Средства массовой информации сообщают о том, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын казнил северокорейского генерала новым способом. По информации издания Daily Mirror, провинившегося генерала заподозрили в государственном перевороте.
Приговор привели в действие приближенные Ким Чен Ына, они нанесли генералу несколько ножевых ранений и бросили в аквариум, наполненный голодными пираньями. Источник издания сообщил, что Ким Чен Ын любит казнить людей публично, чтобы каждый житель страны и даже самые приближенные к нему люди знали, что даже за самый незначительный проступок можно расстаться с жизнью.
Также источник вспомнил о случае, когда глава КНДР казнил нескольких своих родственников и чиновников за то, что они мало хлопали во время его выступлений.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о казни высокопоставленных северокорейских дипломатов за провальный саммит с США. Позже оказалось, что эта информация была выдумана южнокорейской газетой.
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