Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил список от партии "Европейская солидарность" на выборы в Верховную Раду. Он заявил, что готов стать премьер-министром, если его партия одержит победу на парламентских выборах.
Также Порошенко рассказал о курсе своей партии. По его словам, Украина должна полностью разорвать какие-либо связи с Российской Федерацией. Это станет главным приоритетом партии "Европейская солидарность".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский и его подопечные поддержали запрет на выезд Петра Порошенко из страны.
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