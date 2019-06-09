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Порошенко рассказал о готовности возглавить кабмин Украины

Мир » Бывший СССР » Украина print

Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил список от партии "Европейская солидарность" на выборы в Верховную Раду. Он заявил, что готов стать премьер-министром, если его партия одержит победу на парламентских выборах.


Биография Петра Порошенко: что известно о действующем президенте Украины / Новости от 29.03.2019 20:26

Также Порошенко рассказал о курсе своей партии. По его словам, Украина должна полностью разорвать какие-либо связи с Российской Федерацией. Это станет главным приоритетом партии "Европейская солидарность".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский и его подопечные поддержали запрет на выезд Петра Порошенко из страны.

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Темы кабмин выборы премьер порошенко верховная рада европейская солидарность
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