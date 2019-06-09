Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала в эфире телеканала "1+1" о провокациях против украинских военнослужащих. По ее словам, ВСУ очень часто подвергаются обстрелам с территории жилых домов, социальных объектов, детских садов и школ, поэтому военнослужащим приходиться предпринимать "ответные меры".
"После того, как наши военные определяют координаты расположения врага, они начинают его обстрел, независимо от того, где он находится. Таким образом, гибнут жители Донбасса, украинцы", - пояснила Мендель.
Так представитель Зеленского прокомментировала недавнюю инициативу представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы, который предложил запретить вести ответный огонь.
Напомним, "Правда.Ру" приводила мнение эксперта относительно возможности восстановления украинской юрисдикции над территорией Донбасса силовым путем.
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