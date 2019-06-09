Пресс-секретарь Зеленского признала гибель жителей Донбасса от снарядов ВСУ

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала в эфире телеканала "1+1" о провокациях против украинских военнослужащих. По ее словам, ВСУ очень часто подвергаются обстрелам с территории жилых домов, социальных объектов, детских садов и школ, поэтому военнослужащим приходиться предпринимать "ответные меры".



Зеленский пообещал дать «жесткий ответ» бойцов ВСУ на обстрелы на Донбассе / Новости от 07.06.2019 11:07

"После того, как наши военные определяют координаты расположения врага, они начинают его обстрел, независимо от того, где он находится. Таким образом, гибнут жители Донбасса, украинцы", - пояснила Мендель.

Так представитель Зеленского прокомментировала недавнюю инициативу представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы, который предложил запретить вести ответный огонь.

Напомним, "Правда.Ру" приводила мнение эксперта относительно возможности восстановления украинской юрисдикции над территорией Донбасса силовым путем.

Читайте также:

Эксперт: России выгодна паспортизация Донбасса