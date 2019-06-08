Парламент Молдавии единогласно назначил премьер-министром страны лидера правой оппозиции Майю Санду. Ее кандидатуру выдвинул глава государства Игорь Додон.
"В соответствии с положениями конституции и после консультаций с парламентскими фракциями я принял решение назначить госпожу Майю Санду премьер-министром", - написал президент Молдавии на своей странице в Facebook.
Как уточняет агентство "Интерфакс", сразу после утверждения правительства Додон привел к присяге членов нового кабинета министров. Чуть раньше депутаты парламента избрали спикера - им стала лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная.
Парламентариям также удалось подписать соглашение о временной коалиции, несмотря на то, что демократы обесточили здание, а секретариат просто не вышел на работу. В документе, принятом депутатами, Молдавия признается "захваченным государством", пораженным коррупцией.
"Парламент, будучи высшим законодательным органом республики, констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества", - отмечается в документе, передает агентство ТАСС.
В соглашении выражается вотум недоверия Конституционному суду, а также прописано требование об отставке руководителя Службы информации и безопасности и главы Национального центра по борьбе с коррупцией.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Молдавии Игорь Додон назвал ситуацию в стране сложной, запутанной и близкой к взрыву.
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