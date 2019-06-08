Спикер Рады допустил вступление Украины в Евросоюз в 2025-2027 годах

Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал 2025-2027 годы - наиболее вероятным временем вступления Украины в Европейский союз, поскольку в этот период в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва.



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"Мы определили, что, собственно, этот период - 2025 и 2027 года - это период больших шансов Украины на пути в ЕС", - передает его слова агентство РИА "Новости".

Политик посоветовал начать подготовку к этому события уже сейчас. Он также добавил, что главы парламентов Украины, Литвы и Польши подписали соглашение, в котором утверждается стратегия по вступлению Киева и Евросоюз.

В свою очередь еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан назвал "нереалистичным сценарием" вступление Украины в организацию в ближайшие годы.