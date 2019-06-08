Президентская администрация запретила посольствам Соединенных Штатов вывешивать на флагштоках радужные флаги во время празднования месяца гордости ЛГБТ.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в дипломатических кругах, запросы в Белый дом посылали американские посольства в Израиле, Германии, Бразилии и Латвии, однако все получили отказ.
Дипломатические представительства получили право повесить флаги внутри посольств и на внешних стенах.
Месяц гордости ЛГБТ отмечается в США каждый год в июне. Во время праздника проходят парады, пикники, вечеринки, семинары и концерты в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
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