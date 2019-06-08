Саакашвили решил участвовать в парламентских выборах со своей партией

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во главе своей партии "Движение новых сил" примет участие в досрочных парламентских выборах на Украине.



Вернувшийся в Незалежную Саакашвили взбудоражил украинцев / Новости от 29.05.2019 18:38

"Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них еще больше подмочили свою репутацию, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - написал политик на своей странице в Facebook.

По мнению Саакашвили, его партия выгодно отличается от остальных "идеями, драйвом и энергией". Политик пообещал поддерживать "общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского" и генерировать "реально большие идеи", которые позволят Украине сделать "скачок вперед".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили стать главой его политической партии, однако получил отказ.