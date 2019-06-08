Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во главе своей партии "Движение новых сил" примет участие в досрочных парламентских выборах на Украине.
"Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них еще больше подмочили свою репутацию, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - написал политик на своей странице в Facebook.
По мнению Саакашвили, его партия выгодно отличается от остальных "идеями, драйвом и энергией". Политик пообещал поддерживать "общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского" и генерировать "реально большие идеи", которые позволят Украине сделать "скачок вперед".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили стать главой его политической партии, однако получил отказ.
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