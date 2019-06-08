Причиной прошлогоднего пожара в Калифорнии назвали искру из-под кувалды

Причиной одного из самых масштабных в истории Калифорнии пожара могла стать вылетевшая из-под кувалды искра или осколок горячего металла. Об этом заявил местный департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты.



Пожар в Калифорнии уничтожает целые районы и города / Новости от 12.11.2018 20:15

Как уточняет издание Mercury News, искра или осколок могли вылететь из-под кувалды, которой вбивали в землю металлический кол. В день начала пожара в Калифорнии стояла жаркая погода с сильным ветром.

Пожар начался в штате Калифорния в июле минувшего года. Его общая площадь превысила 1,8 тысячи кв. км. За два месяца огонь уничтожил более 150 домов и почти 300 построек. Власти штата эвакуировали тысячи людей. Во время тушения пожара погиб один пожарный и семь местных жителей. Полностью локализовать стихию удалось только в сентябре.