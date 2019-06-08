Причиной одного из самых масштабных в истории Калифорнии пожара могла стать вылетевшая из-под кувалды искра или осколок горячего металла. Об этом заявил местный департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты.
Как уточняет издание Mercury News, искра или осколок могли вылететь из-под кувалды, которой вбивали в землю металлический кол. В день начала пожара в Калифорнии стояла жаркая погода с сильным ветром.
Пожар начался в штате Калифорния в июле минувшего года. Его общая площадь превысила 1,8 тысячи кв. км. За два месяца огонь уничтожил более 150 домов и почти 300 построек. Власти штата эвакуировали тысячи людей. Во время тушения пожара погиб один пожарный и семь местных жителей. Полностью локализовать стихию удалось только в сентябре.
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