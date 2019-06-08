Зеленский поблагодарил депутатов Рады за "пробивание дна"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады за то, что они своей работой продолжают "пробивать дно".



Зеленский распустил Верховную раду / Новости от...

В своем обращении, трансляцию которого вел телеканал "112.Украина", глава государства признался, что после роспуска парламента он много размышлял, было ли его решение правильным.

"Президент должен быть объективным. Возможно, депутаты все же готовы работать и принимать важные решения?", - сказал Зеленский.

Однако за все это время депутаты Рады так ничего и не сделали, считает президент. "Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение", - подчеркнул украинский лидер.

Свой работой парламентарии доказали всей стране, что решение о досрочном роспуске в конечном счете оказалось верным.

"Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно", - резюмировал Зеленский.