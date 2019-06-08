Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал открыть границу республики с Колумбией. Пограничные переходы в штате Тачира начали свою работу в субботу, 8 июня.
"Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы. Мы - мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение", - написал он на своей странице в Twitter.
Граница с Колумбией частично открывалась в марте. Тогда власти Венесуэлы разрешили пересекать границу студентам и лицам, нуждающимся в медицинской помощи.
Сухопутная граница с Колумбией была закрыта 23 февраля после того, как оппозиция попыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь из США, что привело к столкновениям на границе и в городе Кукута. После этого Мадуро также распорядился закрыть границу с Бразилией.
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