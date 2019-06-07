Путин опроверг информацию о вхождении Белоруссии в состав РФ

На сегодняшний день не ведется речи об объединении Российской Федерации и Белоруссии.



Путин и Лукашенко покатались на лыжах и поговорили о качественной закуске / Новости от 13.02.2019 19:58

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил действующий президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что считает русских, украинцев и белорусов одним народом. Так сложилось, напомнил Путин, что все они живут в разных странах.

Тем не менее, заявил действующий президент Российской Федерации, нет никаких оснований для объединения на государственном уровне.

Однако, строительство Союзного государства России и Белоруссии будет продолжаться, отметил Владимир Путин. Это удовлетворяет национальным интересам обеих постсоветских республик, поделился мнением глава государства.

В этом направлении сделано уже многое, указал глава государства.

Напомним, что в средствах массовой информации и мировой общественности бытовало мнения, будто Белоруссия войдет в состав Российской Федерации в 2024-м году — к окончанию очередного президентского срока Владимира Путина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о вхождении республики в состав России — речь идет лишь о более глубокой взаимной интеграции, попытался пояснить он.

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