На сегодняшний день не ведется речи об объединении Российской Федерации и Белоруссии.
Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил действующий президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что считает русских, украинцев и белорусов одним народом. Так сложилось, напомнил Путин, что все они живут в разных странах.
Тем не менее, заявил действующий президент Российской Федерации, нет никаких оснований для объединения на государственном уровне.
Однако, строительство Союзного государства России и Белоруссии будет продолжаться, отметил Владимир Путин. Это удовлетворяет национальным интересам обеих постсоветских республик, поделился мнением глава государства.
В этом направлении сделано уже многое, указал глава государства.
Напомним, что в средствах массовой информации и мировой общественности бытовало мнения, будто Белоруссия войдет в состав Российской Федерации в 2024-м году — к окончанию очередного президентского срока Владимира Путина.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о вхождении республики в состав России — речь идет лишь о более глубокой взаимной интеграции, попытался пояснить он.
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