Москва и Таллин обсудили возможность возобновления ж/д сообщения

Представители Москвы и Таллина обсудили на полях Петербургского международного экономического форума вопрос возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Таллином.



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В обсуждении приняли участие глава Министерства транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и глава Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.

Стороны договорились продолжать работать в направлении возобновления железнодорожного сообщения между странами, отметил Дитрих.

Аас же добавил, что Эстония заинтересована в проекте скоростного поезда по маршруту Санкт-Петербург — Таллин.

Отметим, что в последний раз представитель Эстонии посещал Петербургский международный экономический форум в 2013 году. Почетная роль посла досталась тогдашнему главе Министерства экономики Эстонии Юхану Партсу.

Напомним, что железнодорожное сообщение между Россией и Эстонией приостановилось в 2015 году. Решение было принято из-за значительного сокращения потока туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эстонское правительство отказалось ратифицировать пограндоговор с Российской Федерацией.

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