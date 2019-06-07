Представители Москвы и Таллина обсудили на полях Петербургского международного экономического форума вопрос возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Таллином.
В обсуждении приняли участие глава Министерства транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и глава Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.
Стороны договорились продолжать работать в направлении возобновления железнодорожного сообщения между странами, отметил Дитрих.
Аас же добавил, что Эстония заинтересована в проекте скоростного поезда по маршруту Санкт-Петербург — Таллин.
Отметим, что в последний раз представитель Эстонии посещал Петербургский международный экономический форум в 2013 году. Почетная роль посла досталась тогдашнему главе Министерства экономики Эстонии Юхану Партсу.
Напомним, что железнодорожное сообщение между Россией и Эстонией приостановилось в 2015 году. Решение было принято из-за значительного сокращения потока туристов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эстонское правительство отказалось ратифицировать пограндоговор с Российской Федерацией.
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