Зеленский пригрозил "жестким ответом" на обстрелы позиций ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "жесткий ответ" на обстрелы позиций украинских военных в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента / Новости от 27.05.2019 21:22

"Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией", - сказал президент.

По словам Зеленского, обстрелы позиций ВСУ - это "очевидная попытка" в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Он напомнил про недавний артиллерийский обстрел украинских военных, недалеко от поселка Новолуганское, в результате которого погибли двое силовиков, еще восемь получили ранения.

Президент Украины подчеркнул, что Киев продолжит настаивать на прекращении огня и освобождении пленных, несмотря на любые провокации.