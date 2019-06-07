Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "жесткий ответ" на обстрелы позиций украинских военных в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией", - сказал президент.
По словам Зеленского, обстрелы позиций ВСУ - это "очевидная попытка" в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Он напомнил про недавний артиллерийский обстрел украинских военных, недалеко от поселка Новолуганское, в результате которого погибли двое силовиков, еще восемь получили ранения.
Президент Украины подчеркнул, что Киев продолжит настаивать на прекращении огня и освобождении пленных, несмотря на любые провокации.
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