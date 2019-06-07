Песков: Путин пока не планирует встречаться в Зеленским

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует встречаться с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Путин не исключил встречи с Зеленским / Новости от 27.04.2019 13:19

"Пока в планах нет", - передает его слова агентство ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что встреча возможна лишь после того, как администрация президента полностью сформирует понимание того, что в действительности имеет в виду Киев под "нормализацией двусторонних отношений".

Из Киева каждый день звучат разные заявления, а в эпоху "легких способов распространения разных заявлений" судят по делам, сказал представитель Кремля.

"Тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном. Пока никакой конкретики нет", - уточнил Песков.