Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует встречаться с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока в планах нет", - передает его слова агентство ТАСС.
Пресс-секретарь добавил, что встреча возможна лишь после того, как администрация президента полностью сформирует понимание того, что в действительности имеет в виду Киев под "нормализацией двусторонних отношений".
Из Киева каждый день звучат разные заявления, а в эпоху "легких способов распространения разных заявлений" судят по делам, сказал представитель Кремля.
"Тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном. Пока никакой конкретики нет", - уточнил Песков.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Так, например, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье – 6 тысяч рублей и 2 тысячи рублей соответственно.