Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался возглавить партию "Удар" мэра Киева Виталия Кличко. Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
Ранее Кличко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к вернувшемуся на Украину политику, пообещав подставить Саакашвили "политическое плечо". Мэр Киева также предложил экс-губернатору Одессы возглавить его политическую партию на предстоящих внеочередных выборах в Верховную раду.
Напомним, Саакашвили вернулся на Украину 29 мая. По его словам, он "не рвется ни на какие должности и не разделяет политические амбиции". В свою очередь в команде президента Владимира Зеленского допустили возможность сотрудничества с бывшим главой Грузии.
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