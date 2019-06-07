Саакашвили отказался возглавить партию Виталия Кличко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался возглавить партию "Удар" мэра Киева Виталия Кличко. Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.



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Ранее Кличко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к вернувшемуся на Украину политику, пообещав подставить Саакашвили "политическое плечо". Мэр Киева также предложил экс-губернатору Одессы возглавить его политическую партию на предстоящих внеочередных выборах в Верховную раду.

Напомним, Саакашвили вернулся на Украину 29 мая. По его словам, он "не рвется ни на какие должности и не разделяет политические амбиции". В свою очередь в команде президента Владимира Зеленского допустили возможность сотрудничества с бывшим главой Грузии.