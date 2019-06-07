Министерство финансов США ужесточило санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Запрет коснется экспорта и реэкспорта разбавителей нефти, которые необходимы для продажи тяжелой венесуэльской нефти на мировом рынке.
"Мы ужесточаем ограничения на возможных обходных путях постоянных санкций, которые позволяют режиму Мадуро все еще находить способы использовать PDVSA в качестве дойной коровы", - цитирует агентство Reuters слова высокопоставленного чиновника из администрации США.
Он добавил, что новые санкции предотвратят сделки крупных международных компаний с PDVSA. В скором времени американское правительство рассчитывает принять новые "экономические решения" по Венесуэле, заключил собеседник агентства.
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