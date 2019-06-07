Минфин США ужесточил санкции в отношении нефтяной компании Венесуэлы

Министерство финансов США ужесточило санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Запрет коснется экспорта и реэкспорта разбавителей нефти, которые необходимы для продажи тяжелой венесуэльской нефти на мировом рынке.



США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA и объяснили этой заботой / Новости от 29.01.2019 05:47

"Мы ужесточаем ограничения на возможных обходных путях постоянных санкций, которые позволяют режиму Мадуро все еще находить способы использовать PDVSA в качестве дойной коровы", - цитирует агентство Reuters слова высокопоставленного чиновника из администрации США.

Он добавил, что новые санкции предотвратят сделки крупных международных компаний с PDVSA. В скором времени американское правительство рассчитывает принять новые "экономические решения" по Венесуэле, заключил собеседник агентства.