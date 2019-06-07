Трамп: расследование Мюллера испортило отношения США и России

Отношения России и США испортились после расследования специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве Москвы в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.



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"Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой охотой на ведьм. У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер добавил, что обе страны еще могут наладить партнерские отношения. Трамп также назвал специального прокурора "дураком", который прокомментировал итоги расследования, хотя не должен был этого делать.