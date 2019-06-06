Макрон и Мэй почтили память погибших в Нормандии британских солдат

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй почтили минутой молчания память британских солдат, погибших на полях Второй мировой войны в Нормандии.



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Напомним, что сегодня, 6 июня, отмечается 75-ая годовщина начала совместной операции десантных сил США и Великобритании "Оверлорд". Закончилась же операция 25 августа 1944 года.

"Оверлорд" проводилась на атлантическом побережье Франции. В те годы этот регион был оккупирован фашистами.

Макрон и Мэй приняли участие в символической закладке первого камня в коммуне Вер-сюр-Мер. Там будет создан мемориал, посвященный участию британцев в освобождении Нормандии.